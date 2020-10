In collegamento dal centro sportivo di Castel Volturno, Sky Sport ha aggiornato sulla situazione tamponi in casa Napoli: è da poco finito il secondo giro per tutti i calciatori e membri dello staff, i risultati sono attesi per domani pomeriggio. E’ stata inoltre programmata una terza batteria di test nella giornata di sabato, con l’obiettivo di avere uno screening completo prima di partire per Torino. Juventus-Napoli si giocherà all’Allianz Stadium ed è in programma domenica 4 ottobre alle ore 20:45.