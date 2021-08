Andrea Petagna sembra essere vicino a lasciare il Napoli. La Sampdoria si è fatta avanti e avrebbe intenzione di chiedere un prestito. Il giocatore, secondo Sportitalia, sta ragionando nelle ultime ore sul suo futuro e, se fino a qualche giorno fa era intenzionato a restare, adesso sta valutando l’idea di andare via, direzione Genova ma sponda blucerchiata. In assenza di Osimhen, il Napoli non voleva liberarlo prima della trasferta contro il Genoa; adesso le cose possono cambiare, con l’offerta giusta Petagna può dire addio.