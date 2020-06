Il futuro di Arek Milik tiene banco in casa Napoli, Niccolò Ceccarini, esperto di mercato per Mediaset Premium, ha provato a fare chiarezza in tal senso nel corso di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss:

“La valutazione di Milik è elevata: ADL chiede 50 milioni, cifra che difficilmente sarà raggiungibile se non all’estero.



In Italia Juventus e Roma sono molto interessate, potrebbero inserire nella trattativa Bernardeschi oppure Under, due giocatori che Gattuso apprezza molto”.