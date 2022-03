Pià: “Il Napoli lotterà fino alla fine per lo scudetto, Osimhen tra i top in Europa”

A 1 Station Radio è intervenuto l’ex attaccante azzurro Inacio Pià che ha detto la sua sulla sfida degli azzurri a Bergamo e sulla crescita di Victor Osimhen. Ecco quanto detto:

“La partita di domenica è importante, soprattutto per il Napoli. Se riesce a fare risultato pieno a Bergamo, essendoci anche Juve e Inter è importante. L’Atalanta è sempre una squadra che ti mette in difficoltà. Sarà una partita dove il Napoli può creare ed ha tutto per giocarsi lo scudetto fino alla fine. Le qualità di Osimhen si vedevano già nel campionato francese. Si sapeva che fosse un attaccante veloce, con strappo, bravo di testa. L’anno scorso è stato particolare tra infortuni e Covid. In questo momento è l’attaccante più forte del nostro campionato, tra i 10 in Europa. Dispiace non averlo alla prossima, ma, ripeto, io non avevo dubbi sul suo percorso in Italia”.