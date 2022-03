Capello: “Il Napoli è cresciuto molto come squadra ed ha un tecnico che sa dove portarla”

Fabio Capello, ex storico allenatore di Real Madrid e Milan e non solo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito allo scudetto ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

“La favorita? Nessuno, al momento sono 4 squadre in lotta con il 25 per cento di possibilità di vincere”. L’Inter è in calo? “Altra esagerazione. Non vedo una squadra abbattuta. L’Inter si riprenderà, ma molto dipenderà dalla gara di domenica con la Juve. Un pareggio sarebbe una sconfitta per entrambe, quindi penso che gli allenatori se la giocheranno con le armi che hanno. La Juve essendo indietro in classifica dovrà rischiare di più, ma neppure l’Inter può permettersi un pareggio. Le distanze sono minime. E nella lotta scudetto non dimentichiamo il Napoli, una buonissima squadra: è cresciuta molto e ha un tecnico che sa dove portarla”.

L’allenatore più adatto a questa lunga volata è Allegri. “Parte di rincorsa visto che è dietro e ha meno peso sulle spalle. Il peso sulla schiena lo portano gli altri”.

Sul Milan capolista: “Ha prima di tutto il vantaggio della spensieratezza, è questa la chiave. Il Milan è una squadra che trasmette allegria ed è guidata da un allenatore che sta facendo un lavoro ottimo. Ma come tutti i gruppi giovani può avere alti e bassi. E occhio al calendario, che non è semplice”.