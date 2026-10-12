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Fonte: Il Mattino

Villarreal-Napoli, settore ospiti esaurito: oltre 1.600 tifosi azzurri in Spagna

Settore ospiti dello Stadio della Ceramica esaurito per Villarreal-Napoli, con oltre 1.600 supporter azzurri attesi. Nessun problema tra le tifoserie nei precedenti.

di · 1 min
Stadio della Ceramica, sede del settore ospiti esaurito per Villarreal-Napoli
Foto: Oldelpaso / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0), rielaborata da MondoNapoli
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Il settore ospiti dello Stadio della Ceramica è già sold out per Villarreal-Napoli: saranno oltre 1.600 i tifosi azzurri in trasferta, scrive Il Mattino.

Il settore ospiti, rinnovato rispetto agli anni scorsi, ospiterà anche centinaia di ultras arrivati dall’Italia.

Tra le due tifoserie, ricorda ancora Il Mattino, non sono mai emersi problemi nei sei precedenti incontri. Nel 2011 l’episodio più noto: il crollo della balaustra nel vecchio Madrigal, provocato dall’entusiasmo dei tifosi napoletani, causò alcuni feriti ma nessun disordine tra le tifoserie.

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