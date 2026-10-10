La vendita biglietti per Napoli-Frosinone vede lo Stadio Diego Armando Maradona avvicinarsi rapidamente al sold-out. A poche ore dal ritorno in campo degli azzurri dopo la sosta, la risposta dei tifosi è stata massiccia e molti settori dell’impianto risultano già esauriti o stanno per esaurirsi.

Secondo quanto si apprende, le Curve superiori e i Distinti inferiori sono già sold-out da giorni, mentre le disponibilità nei Distinti superiori e nella Tribuna Nisida sono ormai molto limitate. Anche la Posillipo, le Curve inferiori e altri settori presentano pochissimi posti ancora acquistabili, con la previsione di un’arena gremita come nelle grandi occasioni.

Chiunque fosse interessato a garantirsi un biglietto per la partita contro il Frosinone ha dunque ancora poche possibilità, visto che resta solo un giorno utile per gli ultimi acquisti. La situazione, a poche ore dalla gara, fa pensare a uno stadio pieno in ogni settore e a un clima che non si vedeva da tempo nelle sfide casalinghe degli azzurri.

Per ulteriori dettagli sulle informazioni d’accesso e raccomandazioni ai tifosi in vista della partita, sono disponibili approfondimenti nella nostra guida Napoli-Frosinone sold-out: orari d’ingresso e raccomandazioni ai tifosi, mentre sull’affluenza e il settore ospiti è possibile leggere Napoli-Frosinone settore ospiti sold-out: Maradona ufficialmente sold out, prima volta per Allegri.