Per la sfida tra Napoli e Frosinone, in programma domani alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona, si registra il primo sold-out stagionale. A quanto si apprende, tutti i biglietti sono stati venduti e si prevede un’affluenza di pubblico importante: gli azzurri di Massimiliano Allegri potranno quindi contare sul sostegno delle grandi occasioni al rientro dalla sosta nazionali.

I cancelli dello stadio apriranno alle 18:15 per consentire i controlli di sicurezza previsti dalla legge. Il club invita espressamente i tifosi a presentarsi con netto anticipo all’ingresso, evitando così code o ritardi ai tornelli e agevolando le procedure di accesso. "Questa collaborazione è fondamentale per tutelare la sicurezza collettiva e per permettere a ogni spettatore di godersi lo spettacolo fin dal primo minuto di gioco", viene raccomandato a tutti i presenti.

L’atmosfera si preannuncia molto calda per un match che arriva in un momento cruciale della stagione, come già sottolineato anche nell’articolo sul settore ospiti sold-out di Napoli-Frosinone e nelle dichiarazioni della vigilia di Allegri illustrate nella conferenza stampa pre-partita.