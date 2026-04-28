Como-Napoli, niente da fare per i tifosi azzurri: trasferta vietata ai residenti in Campania

Brutte notizie per i tifosi azzurri, Como-Napoli é stata vietata ai tifosi residenti nella regione Campana. Questo l’annuncio sul sito dei lariani “In seguito alla determina dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONSMS), è vietata la vendita dei settori di casa ai residenti della regione Campania. Per l’acquisto dei biglietti nei settore Distinti sarà necessaria la Fidelity Card del Como 1907 “Blu Nel Cuore Card”. Con ogni Fidelity sarà possibile acquistare 1 biglietto in un’unica transazione, intestato anche ad una persona diversa dal titolare della Card”.