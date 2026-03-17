Napoli-Milan, partita la vendita dei biglietti: un biglietto extra per gli abbonati

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di martedì 17 Marzo 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Milan, match che si disputerà Lunedì 6 Aprile alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.
Come previsto in fase di Campagna Abbonamenti, la prima fase di vendita per il match sarà riservata agli Abbonati FULL 25/26, che potranno acquistare un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card “Fan Stadium Card”, nei limiti dei settori e dei posti disponibili.
La seconda fase di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”.
Prima dell’apertura della fase di vendita libera (Fase 4), inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli powered by KDA3 potranno accedere ad una terza fase di vendita prioritaria ad essi dedicata, per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti.
Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni.
La Membership Premium, invece, é disponibile online al prezzo di 75 euro e offre la possibilità di accedere a premi esclusivi ed esperienze speciali.
Prezzi per fase 1 e 2 e fase 3:
Prezzi – Fasi 1, 2 e 3
Curve inferiori
Intero: 40,00 €
U30: 30,00 €
U14: 20,00 €
Curve superiori
Intero: 55,00 €
U30: 40,00 €
U14: 30,00 €
Distinti inferiori
Intero: 75,00 €
U30: 65,00 €
U14: 45,00 €
Distinti superiori
Intero: 105,00 €
U30: 85,00 €
U14: 60,00 €
Distinti superiori Premium
Intero: 120,00 €
U30: 95,00 €
U14: 65,00 €
Tribuna Nisida
Intero: 125,00 €
U30: 100,00 €
U14: 70,00 €
Tribuna Posillipo
Intero: 150,00 €
U30: 130,00 €
U14: 90,00 €
Tribuna Posillipo Premium
Intero: 175,00 €
U30: 150,00 €
U14: 105,00 €
Prezzi per la fase 4
Curve inferiori
Intero: 45,00 €
U30: 30,00 €
U14: 20,00 €
Curve superiori
Intero: 60,00 €
U30: 40,00 €
U14: 30,00 €
Distinti inferiori
Intero: 90,00 €
U30: 65,00 €
U14: 45,00 €
Distinti superiori
Intero: 120,00 €
U30: 85,00 €
U14: 60,00 €
Distinti superiori Premium
Intero: 135,00 €
U30: 95,00 €
U14: 65,00 €
Tribuna Nisida
Intero: 140,00 €
U30: 100,00 €
U14: 70,00 €
Tribuna Posillipo
Intero: 185,00 €
U30: 130,00 €
U14: 90,00 €
Tribuna Posillipo Premium
Intero: 215,00 €
U30: 150,00 €
U14: 105,00 €
FASE 1 – PROMOZIONE ABBONATI FULL 25/26 – Biglietto extra
Dalle ore 12:00 di martedì 17 Marzo 2026 e fino alle ore 12:00 di venerdì 20 Marzo (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di un Abbonamento Full 25/26 (24 Gare), potranno acquistare un biglietto extra, esclusivamente online, da intestare ad un’altra persona in possesso della “Fan Stadium Card”. Gli Abbonati dovranno utilizzare il numero della propria tessera per poter accedere alla fase di vendita riservata. I biglietti acquistati dagli abbonati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.