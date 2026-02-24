Ufficiale – Biglietti Verona-Napoli disponibili per i non residenti in Campania: i dettagli

La SSC Napoli informa che, in occasione del match Hellas Verona – Napoli, in programma sabato 28 febbraio 2026, alle ore 18:00 allo stadio Bentegodi di Verona, a seguito delle indicazioni della Questura di Verona, saranno resi disponibili ai tifosi del Napoli i biglietti del settore Curva Nord Inferiore.

L’acquisto di tali biglietti è riservato esclusivamente ai possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 10:00 di martedì 24 febbraio 2026, on line e presso i punti vendita, sul circuito TicketOne e fino alle ore 19:00 di venerdì 27 febbraio 2026.

Prezzo. € 40,00.