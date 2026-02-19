Biglietti Napoli-Torino, iniziata la vendita dei biglietti: info e dettagli

SSC Napoli comunica alle ore 12:00 di giovedì 19 Febbraio 2026 è partita la vendita dei biglietti per Napoli vs Torino, sfida valida per la 28° giornata di Serie A, che si disputerà nel weekend dell’8 marzo 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona. Si precisa che, la Lega Serie A non ha ancora pubblicato gli anticipi e posticipi. Pertanto, al momento, sui biglietti verrà genericamente indicato domenica 8 marzo alle ore 15.00, ma l’inizio della gara potrebbe subire variazioni.

La vendita dei biglietti si articola in tre fasi. La prima fase (Fase 1) di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. Prima dell’apertura della fase di vendita libera (Fase 3), inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli powered by KDA3 potranno accedere ad una seconda fase di vendita prioritaria ad essi dedicata (Fase 2), per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni.

La Membership Premium, invece, è disponibile online al prezzo di 75 euro e offre la possibilità di accedere a premi esclusivi ed esperienze speciali.

I prezzi:

Fase 1-2 Fase 3

CURVE INFERIORI 20,00 €25,00 €

CURVE SUPERIORI 35,00 €40,00 €

DISTINTI INFERIORI 45,00 €55,00 €

DISTINTI SUPERIORI 55,00 €65,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 65,00 €75,00 €

TRIBUNA NISIDA 75,00 € 85,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 90,00 €105,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 105,00 €120,00 €