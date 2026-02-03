Napoli-Roma – Alle 12 è partita la vendita dei biglietti: info e dettagli

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di oggi martedì 3 Febbraio 2026 sono in vendita i biglietti per Napoli vs Roma, match che si disputerà domenica 15 Febbraio alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.
Come previsto in fase di Campagna Abbonamenti, la prima fase di vendita per il match sarà riservata agli Abbonati FULL 25/26, che potranno acquistare un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card “Fan Stadium Card”, nei limiti dei settori e dei posti disponibili.
La seconda fase di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”.
Prima dell’apertura della fase di vendita libera (Fase 4), inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli powered by KDA3 potranno accedere ad una terza fase di vendita prioritaria ad essi dedicata, per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti.
Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni.
La Membership Premium, invece, è disponibile online al prezzo di 75 euro e offre la possibilità di accedere a premi esclusivi ed esperienze speciali.
Ecco i prezzi:
Fase 1-2-3
Settore INTERO-U30
CURVE INFERIORI 35,00 € 25,00 €
CURVE SUPERIORI 50,00 € 35,00 €
DISTINTI INFERIORI 65,00 € 45,00 €
DISTINTI SUPERIORI 80,00 € 55,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 € 65,00 €
TRIBUNA NISIDA 100,00 € 70,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 125,00 € 85,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 140,00 € 100,00 €
Fase 4
Settore INTERO-U30
CURVE INFERIORI 40,00 € 30,00 €
CURVE SUPERIORI 55,00 € 40,00 €
DISTINTI INFERIORI 80,00 € 55,00 €
DISTINTI SUPERIORI 95,00 € 65,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 110,00 € 75,00 €
TRIBUNA NISIDA 120,00 € 85,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 145,00 € 100,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 165,00 € 115,00 €