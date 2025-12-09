Napoli-Sassuolo – Biglietti in vendita dal 17 dicembre: info e dettagli

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 17 Dicembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Sassuolo, match che si disputerà sabato 17 Gennaio 2026 alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

La vendita dei biglietti per le partite di tre fasi. La prima fase (Fase 1) di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. Prima dell’apertura della fase di vendita libera (Fase 3), inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli powered by KDA3 potranno accedere ad una seconda fase di vendita prioritaria ad essi dedicata (Fase 2), per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. La Membership Premium, invece, è disponibile online al prezzo di 75 euro e offre la possibilità di accedere a premi esclusivi ed esperienze speciali.

Questi i prezzi per la fase 1 e 2 e per la fase 3:

CURVE INFERIORI 30,00 €35,00 €

CURVE SUPERIORI 45,00 €50,00 €

DISTINTI INFERIORI 60,00 €70,00 €

DISTINTI SUPERIORI 80,00 €90,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 90,00 €100,00 €

TRIBUNA NISIDA 95,00 €105,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 120,00 €135,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 135,00 €150,00 €