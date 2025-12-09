Biglietti in vendita Napoli-Parma – Venerdì inizia la vendita: info e dettagli

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di venerdì 12 Dicembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Parma, match che si disputerà mercoledì 14 Gennaio 2026 alle ore 18:30 allo Stadio Diego Armando Maradona.

La vendita dei biglietti per le partite di tre fasi. La prima fase (Fase 1) di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. Prima dell’apertura della fase di vendita libera (Fase 3), inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli powered by KDA3 potranno accedere ad una seconda fase di vendita prioritaria ad essi dedicata (Fase 2), per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info. La Membership Premium, invece, è disponibile online al prezzo di 75 euro e offre la possibilità di accedere a premi esclusivi ed esperienze speciali.

Questi i prezzi per fase 1 e 2 e fase 3:

CURVE INFERIORI 20,00 € 25,00 €

CURVE SUPERIORI 35,00 € 40,00 €

DISTINTI INFERIORI 45,00 € 55,00 €

DISTINTI SUPERIORI 55,00 € 65,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 65,00 € 75,00 €

TRIBUNA NISIDA 75,00 € 85,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 90,00 € 105,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 105,00 € 120,00 €