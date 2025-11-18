Supercoppa, Napoli-Milan: prezzi biglietti e dove acquistarli

La SSC Napoli con un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha fornito delle informazioni ai tifosi azzurri che vorranno seguire la squadra in Arabia Saudita. per la semifinale di Supercoppa contro il Milan. Ecco il comunicato ufficiale del club:

“Come da comunicato dalla Lega Calcio Serie A n° 57, si riportano di seguito le informazioni relative alla vendita dei biglietti per la gara di semifinale della EA SPORTS FC Supercup 2025/2026 NAPOLI-MILAN

in programma giovedì 18 dicembre 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’“Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh (Arabia Saudita).

Sela Sport, partner per l’organizzazione dell’evento, si avvarrà della collaborazione dell’Autorità del Turismo Saudita per la vendita dei tagliandi di tutte e tre le partite.

I biglietti per i tifosi sono in vendita sul sito https://webook.com/en.

Per poter entrare in Arabia Saudita ogni tifoso dovrà procedere in autonomia con la richiesta del visto turistico elettronico, seguendo la procedura indicata sul sito https://visa.visitsaudi.com/.

Ai sostenitori del Napoli sarà destinata la curva di sinistra (settori C e D), mentre ai sostenitori del Milan sarà destinata la curva di destra (settori K e J)”.