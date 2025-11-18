Supercoppa – Biglietti in vendita per Napoli-Milan: info e dettagli

Come da comunicato dalla Lega Calcio Serie A n° 57, si riportano di seguito le informazioni relative alla vendita dei biglietti per la gara di semifinale della EA SPORTS FC Supercup 2025/2026 NAPOLI-MILAN
in programma giovedì 18 dicembre 2025 (ore 22.00 ora locale – ore 20.00 ora italiana) presso l’“Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh (Arabia Saudita).
Sela Sport, partner per l’organizzazione dell’evento, si avvarrà della collaborazione dell’Autorità del Turismo Saudita per la vendita dei tagliandi di tutte e tre le partite.
I biglietti per i tifosi sono in vendita sul sito https://webook.com/en .
Per poter entrare in Arabia Saudita ogni tifoso dovrà procedere in autonomia con la richiesta del visto turistico elettronico, seguendo la procedura indicata sul sito https://visa.visitsaudi.com/ .
Ai sostenitori del Napoli sarà destinata la curva di sinistra (settori C e D), mentre ai sostenitori del Milano sarà destinata la curva di destra (settori K e J).
Questi i prezzi in euro:
Category 1 46€
Category 2 39€
Category 3 23€
Category 4 16€