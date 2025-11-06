Biglietti Napoli-Qarabag – Lunedi parte la vendita: info e dettagli

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di lunedì 10 Novembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Qarabag, quinto match di Champions League che si disputerà martedì 25 Novembre alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Dalle ore 12:00 di lunedì 10 Novembre 2025 e fino alle ore 23:59 di mercoledì 12 Novembre i titolari di Abbonamento ITALIA della stagione 25/26 (20 gare) potranno esercitare la c.d. prelazione sul proprio posto e, pertanto, acquistare un biglietto per assistere alla partita dal proprio posto di abbonati ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (vendita libera).

Dalle ore 12:00 di giovedì 13 Novembre 2025 e fino alle ore 23:59 di domenica 16 Novembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 2 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di lunedì 17 Novembre 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati.

Questi i prezzi per la fase 1 e 2 e per la fase 3:

CURVE INFERIORI 25,00€ 30,00€

CURVE SUPERIORI 50,00€ 55,00€

DISTINTI INFERIORI 55,00€ 70,00€

DISTINTI SUPERIORI 80,00€ 95,00€

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00€ 110,00€

TRIBUNA NISIDA 100,00€ 120,00€

TRIBUNA POSILLIPO 125,00€ 145,00€

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 140,00€ 165,00€