Biglietti Napoli-Atalanta – Domani inizia la vendita: info e dettagli

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di venerdì 7 novembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Atalanta, match che si disputerà sabato 22 Novembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.
La vendita dei biglietti per la partita di Serie A contro l’Atalanta si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.
Ecco i prezzi:
CURVE INFERIORI 35,00€ 40,00€
CURVE SUPERIORI 50,00€ 55,00€
DISTINTI INFERIORI 65,00€ 80,00€
DISTINTI SUPERIORI 80,00€ 95,00€
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00€ 110,00€
TRIBUNA NISIDA 100,00€ 120,00€
TRIBUNA POSILLIPO 125,00€ 145,00€
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 140,00€ 165,00€