Napoli Eintracht, disponibili ancora dei biglietti: i dettagli

La sfida di domani sera sarà importantissima per il Napoli, che deve assolutamente vincere contro l’Eintracht Francoforte, per rimanere in corsa per qualificarsi alla fase successiva della Champions League. Servirà anche il supporto del pubblico, e il Napoli ha comunicato che sono ancora disponibili dei biglietti per la partita. Ecco il comunicato del club azzurro:

“SSC Napoli comunica che, in vista della gara Napoli-Eintracht Francoforte, considerata l’assenza dei tifosi della Squadra Ospite, il settore Ospiti Superiore sarà destinato alle attività sociali che il Club ha promosso durante l’intera stagione con scuole e settore giovanile. Pertanto, si renderá disponibile un numero limitato di posti nel settore Distinti Inferiori, che saranno messi in vendita a partire da oggi, 31 Ottobre, alle ore 13:00. Per tutte le informazioni relative a prezzi e modalità di acquisto, si invita a consultare il comunicato ufficiale dedicato alla gara”.