Napoli-Como – Alle 12:00 è partita la vendita dei biglietti: info e dettagli

Oggi alle 12:00 è iniziata la vendita dei biglietti per Napoli-Como, match che si disputerà sabato 1 Novembre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. La vendita dei biglietti per Napoli vs Como si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato. 

Questi i prezzi:

CURVE INFERIORI 30,00€ 35,00€

CURVE SUPERIORI 45,00€ 50,00€

DISTINTI INFERIORI 60,00€ 70,00€

DISTINTI SUPERIORI 80,00€ 90,00€

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 90,00€ 100,00€

TRIBUNA NISIDA 95,00€ 105,00€

TRIBUNA POSILLIPO 120,00€ 135,00€

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 135,00€ 150,00€

