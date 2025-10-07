Domani alle 12:00 parte la vendita dei biglietti per Napoli-Inter: info e dettagli

Come comunicato dal Napoli sul sito ufficiale, a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 8 ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Inter, match che si disputerà sabato 25 Ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

la prima fase di vendita per il Match Napoli vs Inter, sarà riservata agli Abbonati FULL 25/26, i quali potranno acquistare, esclusivamente online, in via prioritaria un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card, “Fan Stadium Card”, nei limiti dei posti e dei settori disponibili.

Per il big Match di sabato 25 ottobre, la vendita dei biglietti, si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), esclusivamente online, riservata ai titolari di un Abbonamento FULL 25/26, per l’acquisto di un biglietto extra; la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3) di vendita libera aperta a tutti.

Questi i prezzi:

CURVE INFERIORI 40,00€ 45,00€

CURVE SUPERIORI 55,00€ 60,00€

DISTINTI INFERIORI 75,00 €90,00€

DISTINTI SUPERIORI 105,00€ 120,00€

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 120,00€ 135,00€

TRIBUNA NISIDA 125,00€ 140,00€

TRIBUNA POSILLIPO 150,00€ 185,00€

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 175,00€ 215,00€

