Biglietti Napoli-Como in vendita dal 14 ottobre: info e dettagli

Come comunicato dal Napoli sul sito ufficiale, a partire dalle ore 12:00 di martedi 14 ottobre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Como, match che si disputerà sabato 1 novembre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.
La vendita dei biglietti per Napoli vs Como si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.
Questi i prezzi:
CURVE INFERIORI 30,00€ 35,00€
CURVE SUPERIORI 45,00€ 50,00€
DISTINTI INFERIORI 60,00€ 70,00€
DISTINTI SUPERIORI 80,00€ 90,00€
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 90,00€ 100,00€
TRIBUNA NISIDA 95,00€ 105,00€
TRIBUNA POSILLIPO 120,00€ 135,00€
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 135,00€ 150,00€