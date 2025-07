Biglietti Sassuolo-Napoli in vendita dal 12 agosto: info e dettagli

Il Sassuolo, con una nota sul proprio sito, ha annunciato la messa in vendita dei biglietti con il Napoli: “In merito alla gara Sassuolo-Napoli, prima giornata di Serie A Enilive, in programma sabato 23 Agosto alle ore 18.30 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che la prevendita dei biglietti partirà martedì 12 Agosto dalle ore 10. L’acquisto di biglietti in Tribuna Sud sarà esclusivamente riservato ai possessori di Sassuolo Card (sottoscritte entro il 30 giugno 2025)“.

Per quanto riguarda i biglietti per il settore ospiti, la società scrive: “La vendita dei biglietti nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) si concluderà alle ore 19 di venerdì 22 Agosto: infatti il giorno della gara non è possibile acquistare tagliandi nel Settore Ospiti (Tribuna Nord)“. Costo dei biglietti per il settore ospiti è di 45 euro.