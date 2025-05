Napoli-Cagliari – Altri quattromila biglietti per i tifosi azzurri: la situazione

I biglietti di Napoli-Cagliari sono stati polverizzati in poche ore, con file kilometriche di oltre 300 mila persone in coda per provare a strappare il tagliando per l’ultimo match della stagione. Sarà un Maradona dipinto d’azzurro con l’ennesimo tutto esaurito stagionale. Restano solo i biglietti per il settore ospiti che verranno messi in vendita a breve. Come spiega il Corriere dello Sport, è molto probabile che il settore venga aperto ai tifosi del Napoli, con altri quattromila posti ancora disponibili. Successe già nel 2023 in occasione di Napoli-Salernitana. Novità nelle prossime ore.