Biglietti settore ospiti Bologna-Napoli: domani parte la vendita, info e dettagli

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Bologna – Napoli, in programma lunedì 7 aprile 2025, alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, saranno in vendita con le seguenti modalità:

I biglietti saranno disponibili dalle ore 10:00 di mercoledì 19 marzo 2025, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket e presso i rivenditori abilitati.

In attesa delle decisioni delle autorità competenti, l’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli. Coloro che risedono in Campania potranno acquistare esclusivamente il settore ospiti.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di domenica 6 aprile 2025.

È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Prezzi. Settore Ospiti: € 40,00.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio.