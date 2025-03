Vendita Biglietti Napoli-Milan – Iniziata la fase 2: ecco chi può acquistarli

Alle ore 12:00 di martedì 11 Marzo 2025 è iniziata la vendita i biglietti per Napoli vs Milan, match che si disputerà domenica 30 Marzo alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.

La prima fase di vendita era riservata agli Abbonati SSCN 24/25, i quali potevano acquistare in via prioritaria un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card, “Fan Stadium Card”, nei limiti dei posti e dei settori disponibili. Oggi alle 12:00 è partita la Fase 2, riservata ai titolari di Fidelity Card.

La vendita dei biglietti si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di un Abbonamento SSCN 24/25, per l’acquisto di un biglietto extra; la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3) di vendita libera aperta a tutti.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni.