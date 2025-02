Iniziata alle 12:00 la vendita dei biglietti per Como-Napoli: grande notizia per i tifosi azzurri

Alle 12:00 è iniziata la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Como-Napoli. Grande notizia per i tifosi del Napoli: per la prima volta nel 2025, i biglietti saranno acquistabili anche dai residenti in Campania, unica condizione essere in possesso della Fidelity Card.

SSC Napoli: “I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 22 febbraio 2025.

È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Prezzi. Settore Ospiti: € 35,00.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti. La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio“.