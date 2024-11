Biglietti Napoli-Lazio: iniziata la vendita libera, sold out vicino

Oggi alle 12:00 è partita la vendita libera dei biglietti per Napoli-Lazio, gara che si disputerà al Maradona domenica 8 Dicembre alle ore 20:45. Terminata la prelazione per gli abbonati per poter acquistare un biglietto in più, è iniziata la vendita dei restanti biglietti a chi non è in possesso di Fidelity Card. Disponibilità comunque residua e sold out molto vicino.

Questi i prezzi:

CURVE INFERIORI 30 €35 €

CURVE SUPERIORI 45 €50 €

DISTINTI INFERIORI 55 €65 €

DISTINTI SUPERIORI 70 €80 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 85 €95 €

TRIBUNA NISIDA 90 €105 €

TRIBUNA POSILLIPO115 €125 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM135 €150 €

FASE 3 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 2 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di giovedì 28 novembre 2024 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati.