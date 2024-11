Biglietti Napoli-Roma – Iniziata la vendita libera: Curve Superiori già sold out

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di martedì 29 Ottobre 2024 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Roma, match che si disputerà domenica 24 Novembre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di martedì 29 Ottobre 2024.

Oggi alle 12:00 è partita la vendita libera ma con pochissimi biglietti ancora a disposizione. Già esauriti i Distinti e le Curve Superiori

PREZZI – I prezzi per la partita Napoli vs Roma saranno i seguenti:

Settore Fase 1 e 2 – Fase 3 – Vendita Libera

CURVE INFERIORI 30 €35 €

CURVE SUPERIORI 45 €50 €

DISTINTI INFERIORI 55 €65 €

DISTINTI SUPERIORI 70 €80 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 85 €95 €

TRIBUNA NISIDA 90 €105 €

TRIBUNA POSILLIPO 115 €125 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 135 €150 €

FASI DI VENDITA – FASE 1 – PROMOZIONE ABBONATI BIGLIETTO EXTRA

Dalle ore 12:00 di martedì 29 Ottobre 2024 e fino alle ore 23:59 di domenica 3 Novembre 2024 (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di un Abbonamento SSCN 24/25, potranno acquistare un biglietto extra da intestare ad un’altra persona in possesso della “Fan Stadium Card”, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera). Gli Abbonati dovranno utilizzare il numero a 12 cifre della propria Fidelity Card (044…) per poter accedere alla fase di vendita riservata. I biglietti acquistati dagli abbonati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale