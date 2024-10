Torino-Napoli – Biglietti per gli ospiti in vendita da domani: i dettagli

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Torino – Napoli, in programma domenica 1° dicembre 2024, alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino, saranno in vendita con le seguenti modalità:

1° Fase

Punti vendita Vivaticket autorizzati (ad esclusione della Regione Piemonte)

Inizio vendite: mercoledì 30 ottobre 2024 alle ore 10:00;

2° Fase

Punti vendita Vivaticket autorizzati e attivazione WEB su sito www.vivaticket.com;

Attivazione vendite WEB: lunedì 4 novembre 2024 alle ore 10:00;

Fine vendite

Sabato 30 novembre 2024 alle ore 19:00.

Prezzo del tagliando: 35 euro

In attesa delle indicazioni dell’ONMS, i biglietti del settore Ospiti potranno essere acquistati esclusivamente con la Fidelity card del Napoli. Inoltre, è stato imposto il divieto di vendita ai residenti nella regione Campania per tutti gli altri settori dello stadio.



L’ingresso del Settore Ospiti e del Parcheggio dedicato (fino ad esaurimento dei posti disponibili) è sito in Via Filadelfia con ingresso dal Piazzale San Gabriele di Gorizia.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio.