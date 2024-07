Il Napoli è in ritiro a Dimaro dove ha disputato la prima amichevole stagionale contro l’Anaune. La seconda parte del ritiro di svolgerà come di consueto a Castel di Sangro e poi si ritornerà a Castel Volturno per l’inizio della stagione. Settimana prossima inizierà la vendita dei biglietti per le amichevoli in Abruzzo, come annunciato dalla società: “SSC Napoli comunica che la vendita dei biglietti delle tre gare amichevoli di Castel di Sangro inizierà Lunedì 22 Luglio alle ore 12:00”.