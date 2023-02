Il Napoli settimana prossima affronterà la Cremonese in casa allo stadio ‘Maradona’ alle ore 20.45 per la rivincita dopo la sconfitta in Coppa Italia. Per la partita della giornata 22 quasi tutto lo stadio azzurro è esaurito, e rimangono solo pochi posti disponibili. Al momento tutti i distinti e le curve superiori sono andati esauriti, così come le tribune. Al momento rimangono ancora disponibili solamente i biglietti in Curva A inferiore e in Curva B inferiore.