Goal.com – Parma-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il campionato del Napoli parte dal Tardini, dove gli azzurri affronteranno il nuovo Parma di Liverani, successore di D’Aversa sulla panchina gialloblù.

Nella scorsa stagione il Parma è stato una vera e propria bestia nera per la squadra di Gattuso, sconfitto dai ducali al San Paolo il giorno del suo esordio e sconfitto anche al ritorno tra le polemiche.

Il Napoli ha giocato solo due amichevoli preseason, vincendole entrambe, contro Teramo e Pescara mentre la gara contro lo Sporting è stata annullata causa coronavirus.

C’è grande curiosità anche per vedere il nuovo Parma di Liverani, vittorioso in amichevole contro Carpi e Pro Sesto ma sconfitto dall’Empoli.

QUANDO SI GIOCA PARMA-NAPOLI

Parma-Napoli si giocherà domenica 20 settembre, rigorosamente a porte chiuse. Il fischio d’inizio è fissato alle 20.30.

DOVE VEDERE PARMA-NAPOLI

Parma-Napoli sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN, che trasmetterà tre partite di Serie A ogni settimana. Sarà possibile vedere la partita anche in streaming sulla piattaforma, basterà registrarsi e sottoscrivere un abbonamento sul pc; su tablet e smartphone servirà scaricare l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-NAPOLI

Liverani ha problemi in difesa dove non ci saranno gli infortunati Gagliolo e Gazzola, gli esterni saranno Darmian e Pezzella, con Bruno Alves centrale insieme a Iacoponi. Brugman in cabina di regia, affiancato dall’ex Grassi e da Hernani, mentre sulla trequarti dovrebbe giostrare Kucka. In dubbio Gervinho per un affaticamento muscolare, se non ce la dovesse fare sarà Karamoh a fare coppia in attacco con Inglese.

Gattuso dovrebbe lanciare dal 1′ Osimhen nel tridente con Mertens (in ballottaggio con Politano) e Insigne. Nessuna novità rispetto alla scorsa stagione tra difesa e centrocampo: davanti a Ospina classica linea a 4 con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj, visto che Mario Rui non è al meglio. A centrocampo spazio per Fabian Ruiz, Demme e Zielinski.

Fonte: Goal.com Italia