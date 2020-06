Atalanta e Napoli daranno vita al big match del 29esimo turno di Serie A, con i padroni di casa reduci da tre vittorie consecutive e desiderosi di puntare ai 100 goal in campionato, dato che nel massimo torneo italiano manca dal 1951. Il Napoli di Gattuso vola sulle ali dell’entusiasmo grazie al trionfo nella finale di Coppa Italia contro la Juve e ai successi in campionato contro Verona e SPAL. Della probabile formazione azzurra ve ne abbiamo parlato qui, adesso vediamo invece chi sembra orientato a schierare dall’inizio Gianpiero Gasperini.

Dopo il turnover effettuato a Udine, contro il Napoli dovrebbe rivedersi l’undici titolare orobico: pronti dal 1′ Gosens, Palomino e De Roon, rimasti a riposo nella trasferta friulana, così come Ilicic, che ha recuperato dall’affaticamento muscolare che lo aveva tenuto fuori nelle ultime due partite. Sull’out di destra Hateboer è in vantaggio su Castagne, davanti a Gollini oltre al già citato Palomino ci saranno Toloi e Djimsiti. In mediana confermato Freuler, non si tocca il Papu Gomez sulla trequarti. Il principale dubbio di Gasperini ricade sull’attacco: il tecnico piemontese dovrà scegliere tra Zapata, sempre a segno dopo il ritorno in campo, e Muriel, devastante con la doppietta rifilata alla sua ex squadra domenica.

Fonte: Goal.com