Gazzetta dello Sport – Torna Manolas: come verrà gestita la difesa adesso?

Kostas Manolas è finalmente pronto al rientro in campo. La Gazzetta dello Sport afferma che il greco è guarito dall’infortunio patito circa un mese e mezzo fa e domenica sarà regolarmente a disposizione di Gattuso per la gara casalinga contro la SPAL. Si aspettano solo gli ultimi riscontri di staff medico e tecnico nel week end, ma la lesione è stata di fatto superata.

Adesso Gattuso si ritroverà nella “difficile” posizione di dover scegliere di volta in volta chi schierare come coppia difensiva. Una difficoltà dovuta alla rinascita di Kalidou Koulibaly, che sembra tornato quello vero dopo una stagione da horror; una difficoltà figlia anche di un Nikola Maksimovic in versione Superman, il serbo ha infatti letteralmente dominato l’area di rigore nelle due sfide di Coppa Italia con Inter e Juve, proseguendo sulla stessa linea contro il Verona in campionato. Probabilmente, il tecnico calabrese opterà per delle rotazioni in base alla partita e alla condizioni fisica e mentale dei giocatori, senza avere un duo fisso (un po’ come avviene per il ballottagio tra Meret ed Ospina per la porta).

Ad ogni modo, con la SPAL Gattuso sembra orientato a concedere un turno di riposo a Koulibaly: il senegalese è in diffida e dopo gli estensi il Napoli se la dovrà vedere con Atalanta e Roma, due scontri diretti importantissimi che potranno dire molto in chiave classifica.