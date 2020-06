Goal.com – Napoli-Juventus, le probabili formazioni per la finale di Coppa Italia

Otto anni dopo, Napoli e Juventus si affronteranno nuovamente in finale di Coppa Italia all’Olimpico di Roma, lo stesso teatro del 2012, quando ad alzare il trofeo furono gli azzurri allora allenati da Mazzarri. Il Napoli è arrivato in finale dopo aver superato l’Inter grazie alla vittoria dell’andata e all’1-1 di sabato scorso, mentre la Juventus ha eliminato il Milan con due pareggi.

Gattuso dovrà fare a meno dello squalificato Ospina, decisivo con l’Inter, che verrà sostituito da Meret. Sulla via del recupero Manolas, il quale però con ogni probabilità non verrà rischiato: accanto a Koulibaly conferma in arrivo per Maksimovic, autore di una prova maiuscola contro i nerazzurri. A destra ci sarà ancora Di Lorenzo, sull’out mancino Mario Rui è favorito su Hysaj. A centrocampo verso il rientro dal 1′ Fabian Ruiz al posto di Elmas. Demme agirà davanti alla difesa con Zielinski mezz’ala, Allan resta indietro nelle gerarchie di Gattuso. Infine, nel tridente sono sicuri di una maglia sia capitan Insigne che Mertens, nuova panchina in arrivo per Milik; l’altro posto vede invece aperto il ballottaggio tra Politano e Callejon, col secondo in leggera risalita.

Sarri sembra orientato a confermare quasi in toto la formazione che ha pareggiato contro il Milan. In difesa ancora out Chiellini, al centro ci saranno Bonucci e de Ligt con Danilo e Alex Sandro sulle fasce. Possibile novità a centrocampo dove Khedira contende una maglia a Pjanic: se giocasse il tedesco toccherebbe a Bentancur andare in cabina di regia con Matuidi confermato sul centrosinistra. Davanti, senza Higuain, spazio a Cristiano Ronaldo e Dybala. A destra ballottaggio tra Cuadrado e Douglas Costa, col primo che stavolta potrebbe essere preferito al brasiliano. Indisponibile Demiral, resta in forte dubbio Ramsey.