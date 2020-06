Come giocherà l’Inter che andrà di scena sabato sera al San Paolo? Gli ultimi aggiornamenti sulla formazione nerazzurra per la semifinale di Coppa Italia arrivano dall’inviato Sky Matteo Barzaghi, che in seguito alle informazioni raccolte alla Pinetina spiega: “La coppia d’attacco sarà formata dai soliti Lautaro e Lukaku. L’argentino si sta allenando molto bene e non sembra minimamente preso dalle tante voci di mercato. Il centrocampo vede in cabina di regia l’inamovibile Brozovic, affiancato da Barella, mentre sugli esterni i favoriti sono Young a sinistra e Candreva a destra; la vera novità potrebbe essere il passaggio dal 3-5-2 con Sensi al 3-4-1-2 con Eriksen dietro le due punte. Il danese sta infatti convincendo sempre più Conte, che potrebbe schierarlo da titolare per la prima volta in una grande sfida (l’ex Tottenham è partito dalla panchina sia nel derby di Milano che nelle sfide contro Lazio e Juve). Capitolo difesa: davanti ad Handanovic certo del posto Skriniar, con de Vrij, Bastoni e D’Ambrosio sulla via del recupero dai rispettivi acciacchi. Occhio anche a Ranocchia, che potrebbe avere una chance in un match molto delicato. Ad oggi, l’unico indisponibile è Godin“.