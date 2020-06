Torino – Lazio: le formazioni ufficiali

Alle 19:30, allo stadio Olimpico si giocherà Torino – Lazio. La partita aprirà la 29 giornata di Serie A. Nella Lazio gioca Caicedo e non Correa, in difesa spazio a Patric, sulle fasce Lazzari e Jony. Nel Torino fuori il diffidato Izzo, in attacco c’è Verdi di fianco a Belotti. Spazzio ancora ad Ola Aina, parte fuori Ansaldi.Zaza recupera per la panchina, così come Berenguer. Queste le formazioni ufficiali:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkolou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Belotti. All.Longo

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Radu, Acerbi, Patric; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo. All.Inzaghi