Youth League, ecco le formazioni ufficiali di Benfica-Napoli

Tra poco sarà tempo di Benfica-Napoli, match valevole per la sesta giornata della prima fase della Youth League. Gli azzurrini sono chiamati alla vittoria, in modo da far un bel balzo in classifica. Sarà comunque una sfida proibitiva, data la forza del Benfica, che possiede da anni uno dei migliori settori giovanili al mondo. Di seguito le formazioni ufficiali:

Benfica (4-3-3): Diogo Ferreira; Banjaqui Oliveira, Rui Silva, Semedo; Gil Never, Quintas Moreira; Fernandes, Francisco Silva, Coletta. A disposizione: Lopes, Duarte Soares, Ricardo Neto, Tomás Soares, Miguel Figueiredo, Umeh, Stevan Manuel, Anisio Cabral, João Afonsa.

Napoli (3-5-2): Spinelli; De Chiara, Gambardella, Garofalo; Olivieri, Cimmaruta, Prisco, Genovese Smeraldi; Anic, Baridò. A disposizione: Pugliese, De Martino, Zappettini, Palomba, Marotta Chiummariello, Esposito, lovine.