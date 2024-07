Matteo Marchisano è diventato ufficialmente un nuovo calciatore della Cavese. Gli aquilotti danno il benvenuto alla giovane promessa azzurra con un annuncio sui social.

Marchisano è nato a Massa di Somma il 6 ottobre 2004, è cresciuto nel settore giovanile partenopeo, con più di 60 presenze in Primavera e diverse gare in Youth League e ora è pronto a questa nuova avventura. Il calciatore è stato acquistato in prestito temporaneo e rimane dunque di proprietà del Napoli.

L’annuncio: