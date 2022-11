Serie A. Lazio-Salernitana, le formazioni ufficiali. Sarri, dopo l’impegno di giovedì in Europa League, sceglie di tenere in panchina Milinkovic-Savic. Nicola in attacco si affida a Bonazzoli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Sarri

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Bradaric, L. Coulibaly, Radovanovic, Candreva, Mazzocchi; Piatek, Bonazzoli. All. Nicola