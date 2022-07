Coppa Italia – Ecco il tabellone ufficiale, il Napoli inizia dagli ottavi

Nella giornata di oggi la Lega Serie A ha reso pubblico il calendario della prossima Coppa Italia. La prima data è quella del 30 luglio quando si giocherà il primo turno preliminare tra Sudtirol e Feralpisalò. Dato il suo quarto posto nello scorso campionato, il Napoli gode della possibilità di iniziare la propria competizione dagli ottavi di finale.

Nel loro primo doppio scontro, gli azzurri affronteranno una tra Modena, Catanzaro, Sassuolo, Cremonese e Ternana. Per ora, l’andata è fissata per l’11 gennaio e il ritorno per il 18 gennaio. Tra le possibili avversarie in un’eventuale semifinale c’è la Roma di Mourinho. Di seguito il tabellone completo: