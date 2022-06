Ufficiale, il 14 luglio alle ore 18.00, il Napoli scenderà in campo per la prima amichevole contro l’Anaune, squadra di eccellenza.

Chiaramente sarà un lieve test per i partenopei che entreranno in campo per divertirsi e soprattutto per far capire allo staff il loro stato fisico. Piccola curiosità, l’ultima volta finì 10-0 per gli azzurri e la volta precedente 8-0.