ULTIM’ORA – Italia U19, Ambrosino porta in vantaggio gli azzurri!

Dopo avervi raccontato del primo match da titolare agli Europei Under 19 di Giuseppe Ambrosino, a distanza di poco meno di 40 minuti segnaliamo il primo goal con l’Italia del baby fenomeno partenopeo. Il calciatore della primavera del Napoli ha portato in vantaggio gli azzurri nell’importantissimo match contro i padroni di casa della Slovacchia. Dopo una stagione straordinaria in campionato, per Ambrosino è arrivata la chiamata in Nazionale e, pochi minuti fa anche il primo goal. Il ragazzo ischitano ha scaraventato un grande sinistro imparabile all’incrocio dei pali, sfruttando al massimo l’assist di Fabio Miretti!