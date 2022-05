La Lega di Serie A Tim, alla vigilia dell’ultima giornata di Serie A, ha voluto dare i premi per questa stagione e nominare i migliori del campionato: la Lega premia con una targa il miglior portiere, il miglior difensore, il miglior centrocampista e il miglior attaccante.

Ma, in questi premi, c’è anche un po’ di Napoli, in quanto il premio di miglior giocatore Under23 della stagione è andato ad Osimhen, che ha superato gente del calibro di Leao e Vlahovic. Insomma, una bella soddisfazione per il nigeriano, considerando che anche quest’anno ha saltato diverse partite.

Per quanto riguarda gli altri premi, la Lega ha deciso di assegnare il premio di miglior portiere a Maignan, di miglior difensore a Bremer, di miglior centrocampista a Brozovic e di miglior attaccante a Immobile.

Fonte: sito ufficiale Lega Serie A Tim.