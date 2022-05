Repubblica – Dopo l’Assemblea a Roma, ADL torna a Napoli: il motivo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Repubblica, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, farà ritorno nel capoluogo campano per assistere all’ultimo match della stagione al Maradona! In occasione della sfida tra partenopei e Genoa infatti, Il patron sarà presente allo stadio per assistere all’ultima gara, in azzurro, di Lorenzo Insigne.

Negli ultimi giorni ADL era a Roma per l’Assemblea di Lega e non solo. Il presidente era presente anche ieri allo Stadio Olimpico per Juventus-Inter, finale di Coppa Italia.