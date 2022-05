UFFICIALE – SSC Napoli, il report dell’allenamento! Due azzurri lavorano a parte: i dettagli

La SSC Napoli, dopo la convincente vittoria in casa del Torino, ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno per preparare l’ultima partita della stagione al Maradona. Gli azzurri sfideranno il Genoa, squadra pienamente invischiata nella lotta per non retrocedere, in un match che vuol dire tanto soprattutto per Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro vuole salutare il suo pubblico nel migliore dei modi, dopo innumerevoli stagioni tra mille emozioni e delusioni. Di seguito il report ufficiale pubblicato sul sito della SSC Napoli:

“Dopo il successo a Torino, il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio, dopo due giorni di riposo, gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma domenica allo Stadio Maradona per la 37esima giornata di Serie A. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema e lavoro atletico. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Anguissa ha svolto lavoro di prevenzione in palestra. Di Lorenzo ha svolto lavoro di prevenzione in piscina. Ghoulam ha svolto quasi tutto il lavoro in gruppo a eccezione della partita finale“.