UFFICIALE – Giudice Sportivo, dieci calciatori salteranno la prossima giornata di Serie A: gli squalificati

Come di consueto il martedì, il giudice sportivo, Gerardo Mastandrea, ha diramato il comunicato ufficiale con tutti i calciatori che salteranno la 37^a giornata di Serie A per squalifica. Nessun problema per Napoli e Genoa, entrambe le squadre avranno tutti i calciatori a disposizione. Di seguito la lista ufficiale:

Radunovic (Cagliari), Ribery e Bohinen (Salernitana), Singo (Torino), Becao (Udinese), Faraoni (Verona), Amrabat (Fiorentina), Bastoni (Spezia), Mancini (Roma), Kyriakopoulos (Sassuolo).