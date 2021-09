A pochi minuti dall’inizio della partita, i due allenatori, Luciano Spalletti e Brendan Rodgers, hanno reso note le formazioni ufficiali. Leicester e Napoli sono pronte a darsi battaglia al King Power Stadium per il match di esordio in Europa League. Confermata la titolarità di Zielisnki e Lozano, mentre Spalletti ha risolto con Malcuit il ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro. Di seguito le formazioni:

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Vestergaard, Bertrand; Ndidi, Soumare; Perez, Iheanacho, Barnes, Daka.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Koulibaly, Rrahmani, Di Lorenzo ; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne, Osimhen.